Promozione, primo acquisto il neopromosso Jesolo

Dopo aver presentato i primi riconfermati in casa Jesolo, è tempo dei nuovi arrivi. Ma, in realtà, per Davide Corò è meglio parlare di ritorno in riva al mare, 28 anni compiuti a giugno, Corò rientra al centro dell’attacco nerazzurro dopo un solo anno lontano da Jesolo.



Al Noventa, nell’ultima stagione di Promozione, ha segnato 9 reti, mentre con lo Jesolo, nelle due stagioni di Prima Categoria precedenti, ne aveva segnati ben 36 (12 nel 2022/23 sfiorando la Promozione, 24 nel 2021/2022). Ha giocato anche con Musile Mille, Zensonese, San Donà, Città di Musile e Fossalta Piave.