Promozione, il punto sul girone D dopo l'ultima giornata

Si è concluso ufficialmente ieri pomeriggio il girone D di Promozione, riservando negli ultimi 90 minuti parecchie sorprese nella zona calda della classifica.

Il Dolo Pianiga, già sicuro del terzo posto, ha battuto con un tennistico 6-3 il San Giorgio in Bosco, un ottimo risultato per prepararsi al primo turno dei playoff nel quale affronterà la Vigontina San Paolo.

Il Favaro invece, già tranquillo in virtù della coppa regionale vinta, lascia campo al Pro Venezia: a Murano i padroni di casa passano 3-0 con i gol di Gierardini, Dalla Bella e Scalabrin. La squadra di mister Storelli chiude così al 10° posto, un buon piazzamento in vista dei playout.

Il Real Martellago non fa sconti: i gialloblu con Giacomin e Busato battono 2-0 il Marghera, condannandolo così alla retrocessione in Prima Categoria. I gialloblu chiudono al 6° posto un campionato in ogni caso piuttosto deludente. La squadra di Saletti è invece mancata proprio nel momento decisivo del campionato, non disputando dei playout che avrebbe però meritato.

Decisiva per la sorte degli orogranata la partita di Mirano: i padroni di casa vengono infatti sconfitti 3-0 dalla Fontanivese San Giorgio che aggancia così i playout. Una brutta sconfitta per la Miranese che ai playout incontrerà l'Union Pro.