Promozione, il punto sulle veneziane del girone E

Il 23° turno del campionato sorride a Julia Sagittaria e Noventa mentre il Fossalta Piave ha incassato una pesante sconfitta.

I nerazzurri di Concordia Sagittaria battono con un 3-0 che non ammette repliche il fanalino di coda Ponzano. La Julia va così a -7 dalla capolista Conegliano che però domenica con una vittoria può chiudere i conti. Per la squadra di mister Giro l'obiettivo concreto era e resta la coppa di categoria.

Secondo successo di fila e salvezza matematica per il Noventa che con un pirotecnico 3-2 batte il Fiori Barp Mas. In terra bellunese i neroverdi vanno sotto 1-0 con Colaneri, pareggiano con un colpo di testa di Boem ma subisono nuovamente il vantaggio locale di Spencer. Pignata però con una deviazione in area piccola pareggia di nuovo e 5' dalla fine Boem trova la doppietta personale che vale i 3 punti.

Infine brutto tonfo del Fossalta Piave che viene travolto 4-0 dal Vazzola. In una partita che alla vigilia era ben più che equilibrato gli arancioni dopo un buon primo tempo vanno sotto al 44' e poi nella ripresa vengono travolti. La corsa salvezza del Fossalta si complica sensibilmente considerando che negli 270 minuti del campionato la squadra troverà le prime tre della classe.