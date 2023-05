Promozione, il punto su playoff e playout

Il Dolo Pianiga vince i playoff del girone D di Promozione: i biancogranata si sono imposti 1-0 sul campo del Galliera. Decisiva la rete segnata da Doria nel finale della partita. I rivieraschi vanno così nella graduatoria A per i ripescaggi e sperano in un ripescaggio in Eccellenza.

Va malissimo alle squadre impegnate invece nei playout con tutte e tre le squadre retrocesse. Nel girone D il Pro Venezia perde 2-1 con la Fontanivese e saluta dopo appena un anno: padovani avanti 2-0, accorcia Finotto ma non basta. Non invece arrivata l'impresa per la Miranese che a Mogliano ha perso 2-0 con l'Union Pro. I bianconeri tornano così in Prima Categoria dopo sei anni. Infine crollo totale del Fossalta Piave: al Silvestri serviva un mezzo miracolo agli arancioni dopo il 2-0 patito sul campo del Montello. E' andata invece in direzione totalmente contraria con i trevigiani che si sono imposti con un clamoroso 6-1. La rete della bandiera è stata segnata da Tedone.