Promozione, sabato l'anticipo Fossalta Piave-Julia Sagittaria

Viene anticipato a sabato pomeriggio Fossalta Piave-Julia Sagittaria. La partita verrà infatti disputata sabato pomeriggio alle ore 15 allo stadio Silvestri di Fossalta di Piave.

Gli arancioni di casa sono in piena lotta per la salvezza e occupano la nona posizione in classifica, la Julia invece è seconda e arriva da due vittorie di fila. Nella partita d'andata i nerazzurri al Fiorin vinsero con un perentorio 5-1.

A dirigere la partita sarà il signor Ichou di Conegliano.