Promozione, semifinali di Coppa per Favaro e Julia Sagittaria

Semifinali di ritorno del Trofeo Regione Veneto di Promozione per Julia Sagittaria e Favaro: le due squadre veneziane rimaste in corsa per la conquista della Coppa sono pronte a dar battaglia.

I nerazzurri scenderanno in campo per primi: alle 15 la squadra di mister Tomas Giro sarà di scena allo stadio Old Tiberghein di Verona per affrontare l'Audace. Un incontro che si giocherà sul filo dell'equlibrio, considerando l'1-1 maturato nel match d'andata.

Medesima situazione per il Favaro, il quale lo scorso 1° marzo ha ottenuto lo stesso risultato con il Caerano. Stasera alle 20.30 i biancoverdi si giocheranno l'accesso in terra trevigiana nel match di Caerano S. Marco, arbitra Tinelli di Verona.

In caso di parità al 90' si disputeranno subito i calci di rigore, non ci saranno infatti i tempi supplementari. La finalissima è in programma per il 12 aprile.