Promozione, tre addii per il Real Martellago

Tris di addii in casa Real Martellago: salutano il club gialloblu il direttore sportivo Marcello Benedetti, il team manager Alessandro Prata e l'allenatore Pier Paolo D'Este. Al momento non sono stati resi noti i sostituti.

Di seguito il comunicato della società: "Dopo quest’anno di collaborazione e giunti a fine stagione iI Real Martellago saluta e ringrazia il direttore sportivo Benedetti Marcello, il team manager Prata Alessandro e il mister D’Este Pier Paolo per l’ottimo lavoro svolto. A loro un grande in bocca al lupo per il futuro! Ora continueremo a lavorare duramente per migliorare e raggiungere nuovi traguardi sempre più ambiziosi, sapendo di poter contare sulla passione e il talento dei nostri giocatori, di un nuovo staff tecnico e di tutti i tifosi del Real Martellago".