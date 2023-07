Promozione, tre volti nuovi per il Favaro

Continua la campagna acquisti del Favaro che, sempre in attesa del ripescaggio in Eccellenza, ha annunciato oggi pomeriggio tre nuovi acquisti.



Arrivano in biancoverde:

Alvise Nobile, classe 1995, terzino o centrale dall'Istrana, ex Union Pro e Giorgione; Nicolò Meneghetti, classe 20003, portiere dal Real Martellago, ex Padova; Antonio Selle, classe 2002, attaccante dal Venezia 1907, ex Mestre e Lido di Venezia Juniores.

Salgono così in totale a 8 i volti nuovi del Favaro.