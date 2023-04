Promozione, ultimi 90 minuti per il girone D

Ultimo turno di campionato in Promozione D: 90 minuti caldi per decidere gli ultimi piazzamenti in zona playoff e playout, considerando che l'Unione Cadoneghe ha da tempo già vinto il campionato mentre il Vedelago è ufficialmente retrocesso.

Il Dolo Pianiga, terzo in classifica, è sicuro di fare i playoff visti i due punti di distacco dal Galliera. I biancogranata affronteranno un S. Giorgio in Bosco senza obiettivi e devono comunque stare attenti a un possibile sorpasso della Vigontina, indietro di due punti.

Saranno invece due i derby in programma, ovvero Real Martelllago-Marghera e Pro Venezia-Favaro. I gialloblu di mister D'Este sono da tempi fuori dai giochi e potrebbero a un Marghera alla ricerca di punti per evitare una possibile retrocessione diretta. Situazione simile per il Pro Venezia che potrebbe fare bottino pieno contro un Favaro fresco vincitore della Coppa di Promozione e a cui a questo un piazzamento in zona playoff non interessa ormai più di tanto. I neroverdi invece in caso di successo superebbero l'Union Pro, fermo per il turno di riposo.

Infine da brividi Miranese-Fontanivese S. Giorgio: i bianconeri arrivano dal fondamentale successo sul Marghera e si sono quasi garantiti i playout. Quasi perchè in caso di sconfitta con più di tre gol di scarto con i padovani e un contemporaneo successo del Marghera la squadra di mister Milan sarebbe retrocessa. Infatti la Fontanivese è penultima con 26 punti e scenderà in campo con il classico atteggiamento di chi non ha nulla da perdere.