Promozione, veneziane in campo per l'ultimo turno di playoff e playout

90 minuti da brivido per le squadre veneziane impegnate nel campionato di Promozione che domenica in ogni caso termineranno tutte la loro stagione.

GIRONE D

Il Dolo Pianiga, dopo aver battuto 1-0 domenica scorsa la Vigontina nella semifinale, è atteso dalla finale playoff. I biancogranata se la vedranno ora con il Galliera: i bianco-azzurri padovani hanno chiuso al secondo posto il campionato e hanno a disposizione due risultati su tre. La squadra di mister Minto deve quindi vincere per forza per chiudere la stagione nella graduatoria A per i ripescaggi in Eccellenza.

Per quanto riguarda i playout parte meglio il Pro Venezia che dopo l'1-1 di domenica sul campo della Fontanivese si gioca la salvezza a Murano. Ai neroverdi basterà di nuovo un pareggio per salvare la categoria. Ha invece veramente bisogno di un'impresa la Miranese, battuta 1-0 dall'Union Pro. I bianconeri devono così vincere con due gol di scarto al Panisi di Mogliano per restare in Promozione.

GIRONE E

Ha un piede in Prima Categoria il Fossalta Piave, battuto 2-0 domenica scorsa dal Montello a Volpago. Gli arancioni per salvarsi devono perciò vincere almeno con due gol di scarto e usufruire del miglior piazzamento in classifica. In ogni caso servirà un mezzo miracolo ma la speranza è l'ultima a morire.