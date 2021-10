Presentata la quarta maglia del Venezia: si ispira al vessillo della Repubblica veneta

Come ultimo pezzo di quella che è stata una delle collezioni che hanno spiccato meglio nel panorama del calcio mondiale in questa stagione, il Venezia ha disvelato la sua quarta maglia 21/22.



Con i suoi dettagli in oro che si profilano sul rosso veneziano, la maglia bandiera è ispirata all'iconico vessillo della Repubblica di Venezia. Ad aggiungere un tocco dello stile classico di Kappa, il busto è incorniciato da maniche nere cui si staglia il celebre logo Omini che si va a ripetere in una sua versione dorata. La maglia è anche adornata con il medesimo stemma del colore dell'oro in edizione speciale che appare sulla maglia home 21/22. Al di là del suo design, con la quarta maglia 21/22 il club ha corroborato il suo legame con l'arte e la cultura veneziana, facendo a questo rapporto un ulteriore passo avanti. Ieri, il Venezia ha infatti annunciato una partnership con l'organizzazione non-profit per la conservazione dell'arte Save Venice, e, per attiva la partnership,



Save Venice, che questo mese celebra il suo 50° anniversario, è la principale organizzazione senza scopo di lucro americana dedicata a preservare il patrimonio artistico di Venezia. Fondata a seguito dell'alluvione del 1966, e divenuta una società nel 1971, Save Venice lavora da allora per preservare protetta, e promuovere l'arte e la cultura di Venezia, finanziando nel tempo la salvaguardia di più di 700 progetti che comprendono oltre 1.700 opere d'arte. Nel 2015, Save Venice ha istituito un Venezia la Rosand Library & Study Center, creando un nesso fra la ricerca sull'arte veneziana, la storia e la salvaguardia. Per maggiori informazioni su Save Venice, visita www.savevenice.org.



La campagna per la quarta maglia 21/22 è stata scattata da Emanuele Ferrari, tra location quali Palazzo Ducale e l'Hotel Excelsior del Lido, luogo rinomato per il suo storico rapporto con la Mostra del Cinema di Venezia. La quarta maglia 21/22 sarà disponibile su shop.veneziafc.it da domani, 29 ottobre, alle 16:30 CET.