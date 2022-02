Quote scommesse e permanenza in serie A, il Venezia in B è dato a 1,55

I diciotto punti accumulati dal Venezia fino ad oggi fissano la permanenza in serie A degli arancioneroverdi un paio di gradini sopra al Geona e alla Salernitana. Proprio i granata, infatti, ultimi in classifica, sono ovviamente la squadra più a rischio della maggiore categoria. Se il pareggio con lo Spezia potrebbe dare ancora qualche piccola speranza agli uomini di mister Colantuono, sempre più in bilico sulla panchina dei campani, i soli 11 punti raccolti sono troppo poco per aspirare alla salvezza. Chissà se il mercato di gennaio, piuttosto spinto da parte dei granata, potrà risollevare la situazione e contribuire ad un'impresa che sarebbe un vero miracolo.

Il Venezia

I betting analyst di Stanleybet.it danno poche chance ai campani, per cui la retrocessione si gioca a 1,08. Non va tanto bene nemmeno al Genoa, a quota 1,25. Dopo le due, ecco il Venezia che, terz'ultimo a 18 punti, è dato a 1,55 per la discesa nella serie cadetta. I nuovi innesti forniti a mister Zanetti potrebbero far fare il giusto salto di qualità ai lagunari e superare il Cagliari, due lunghezze sopra ai veneti e la cui quota di retrocessione è di 2,75. A 4,50 troviamo, infine, Spezia e Sampdoria.