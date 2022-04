Real Martellago e Caorle La Salute pari e patta

L'inizio è tutto di marca ospite. Davanti ad un CLS dalle idee confuse, gli ospiti imprimono subito il proprio ritmo alla contesa. Spingono soprattutto sulle corsie esterne, riuscendo sistematicamente ad affondare in una difesa che col passare dei minuti dimostra di essere sempre più in sofferenza, tanto che il vantaggio maturato al 12' con Saitta, abile nell'incrociare un fendente dove Rallo non può arrivare, appare come una logica conseguenza. Solamente a questo punto i padroni di casa si scuotono: Cervesato pennella un cross per la testa di Della Bianca, il quale viene anticipato dal portiere. Nel contesto della prima frazione, resta comunque questa l'unica mezza occasione prodotta da un CLS alquanto impreciso soprattutto al momento dell'ultimo passaggio, la cui manovra si spegne sistematicamente nei pressi del limite dell'area. Il Martellago, invece, quando riparte è sempre insidioso. Al 39', Marangon ha sui piedi il pallone del raddoppio, ma Rallo riesce a neutralizzarne la conclusione con un grande intervento. I litoranei fanno quadrato nello spogliatoio cercando di riordinare le idee.

Secondo tempo

Dopo neanche 1' della ripresa hanno il pallone del pareggio con Pasqual, il quale, da due passi, non riesce ad indovinare lo specchio della porta calciando sul fondo. Padroni di casa sicuramente più intraprendenti, sempre Pasqual si ripresenta alla conclusione in diagonale pochi minuti dopo, ma questa volta è Gavagnin a respingere. Col passare dei minuti, il CLS cerca di stringere i tempi, ma la frenesia non va d'accordo con la lucidità che sarebbe necessaria per avere la meglio di una retroguardia avversaria ordinata e sempre concentrata. E allora mister Tasca inserisce un attaccante in più, mossa più che azzeccata, dato che è proprio il nuovo entrato Brichese a fulminare in diagonale Gavagnin al 37'. Adesso i litoranei provano anche a vincerla. L'offensiva si fa tambureggiante e neanche due minuti dopo solo la traversa nega nuovamente a Brichese il raddoppio. Il Martellago stringe i denti resistendo agli ultimi assalti caorlotti, portandosi così a casa un pareggio che almeno mantiene il club gialloblu ancora nei playout. Per il Caorle La Salute, invece, trattasi di un buon punto che muove sempre e comunque la classifica, avvicinandolo ulteriormente all'obiettivo della salvezza.