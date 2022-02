Real Martellago pareggio giusto

Real Martellago che parte forte. Al 13' cross dalla sinistra di Gemelli che Delpapa al limite impatta bene ma manda sul fondo. Al 16' punizione di Tomasi, ma sull'uscita a vuoto di Gavagnin nessuno interviene. Al 25' conclusione da dentro l'area di Morbioli respinta di piede da un difensore. Dopo la mezz'ora ospiti più aggressivi e al 31' De Faveri in area intercetta una corta respinta di Da Lio e tira nell'angolo destro di Gavagnin che para. Proprio allo scadere ospiti ancora pericolosi su azione d'angolo con Moretti che schiaccia di testa e Delpapa libera sulla linea.

Secondo tempo

La ripresa ricalca la stessa falsariga del primo tempo. Al 6' rinvio molto alto di Nobile che diventa un clamoroso assist per Gemelli che tutto solo in area ha un controllo difettoso. Al 14' pasticcio fra Gavagnin e Da Lio che si ostacolano, ne approfitta De Faveri che s'invola solo ma Da Lio prodigiosamente recupera e libera. Il neo entrato Sane conclude alto al 19'. La gara sembra avviarsi sul risultato di parità ma al 28' una punizione innesca una mischia in area risolta da Nobile sulla linea. I trevigiani non ci stanno e al 38' arriva il pari al termine di una pregevole azione in velocità con Sane che serve al centro Janko che controlla e batte inesorabilmente Gavagnin. Nel finale sono gli ospiti più determinati. Al 44' conclusione di Banco respinta da un difensore del Real edal 45' un tiro dalla distanza di Basso trova Gavagnin abile a togliere la sfera dall'incrocio dei pali.