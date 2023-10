Il Venezia fuori casa contro la Reggiana vuole mantenere il trend positivo

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli per la decima giornata di Serie B che vedrà il Venezia affrontare la Reggiana alle 18.30 al Mapei Stadium-Città del Tricolore. Il Venezia arriva dalla vittoria contro il Parma, primo in classifica, in una stagione iniziata con il botto. La Reggiana, in difficoltà, è al quindicesimo posto e ha subito ormai già tre sconfitte. Ottima media per gli arancioneroverdi, ancora imbattuti fuori casa.



I convocati. Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Gregor Pürg; Difensori: Giorgio Altare, Lorenzo Busato, Antonio Candela, Ali Dembélé, Marco Modolo, Marin Šverko, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano; Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Nunzio Lella, Tanner Tessmann; Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Dennis Johnsen, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.