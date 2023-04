Venezia contro una Reggina in corsa per i playoff: squalificato Vanoli

Gara difficile quella che il Venezia dovrà affrontare lunedì 10 aprile contro la Reggina. I ragazzi di mister Vanoli, infatti, affronteranno gli undici di mister Inzaghi in piena corsa playoff. Il tutto senza lo stesso Vanoli in campo, per la squalifica ricevuta dopo l'episodio dell'ultima gara contro il Como.

Vanoli prepartita: «Sarà dura non essere in panchina a Reggio, ma voglio anche vedere quanto questa squadra riesca ad essere matura senza allenatore, può essere uno step importante per misurare la loro crescita dopo mesi di duro lavoro. L’ultima settimana di preparazione è stata intensa, stiamo lavorando sulla tenuta fisica e mentale, che saranno i due elementi fondamentali da qui fino alla fine della stagione. I campioni si vedono sulla distanza, con grande sacrificio. Sulla mentalità dei giocatori si lavora con il dialogo e con l’analisi dell’allenamento, più che della partita: gli errori sono lì, ed è migliorando su quello che si diventa dei veri e propri esempi di calcio, dimostrando qualità che superano quella del solo talento. Sappiamo tutti quale sia la caratura della Reggina: nonostante le difficoltà nei risultati negli ultimi tempi, ha avuto una bella reazione a Perugia. Mister Inzaghi ha adottato un sistema di gioco che ha sperimentato anche a Venezia, sarà indubbiamente una partita di sofferenza. La stima che ho avuto di lui come calciatore, avendoci giocato insieme, si traduce in rispetto come avversario in panchina. Spero che a Reggio Calabria si ripeta la bella prestazione dei ragazzi contro il Como, perché servirà il massimo dell’impegno e dello spirito».



Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la Giornata 32 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare la Reggina domani alle ore 15:00 allo Stadio Oreste Granillo. Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Filippo Neri. Difensori: Antonio Candela, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Marco Modolo, Marin Šverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Mikael Egill Ellertsson, Kristófer Jónsson, Tommaso Milanese, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Riccardo Ciervo, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo