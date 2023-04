Gli episodi premiano la Reggina: Venezia ko, polemiche sul gol annullato

Il Venezia va a Reggio Calabria per affrontare la Reggina, squadra reduce dal successo contro il Perugia e in piena corsa playoff.

La partita

I lagunari giocano un buon primo tempo ma un episodio cambia subito volto alla partita: siamo al 10', infatti, quando un tentativo dei padroni di casa in area carambola sul corpo di Ceppitelli e la palla finisce in rete. Nulla da fare per la difesa arancioneroverde, è l'1-0 della Reggina. Il Venezia però non cede, costruisce, corre e anzi al 27' troverebbe anche il pareggio se la terna arbitrale non ci mettesse lo zampino. A segnarlo è Pohjanpalo con una bella conclusione imparabile ma l'arbitro, dopo aver visionato il VAR, decide di annullare la rete per un tocco impercettibile di Johnsen che, secondo il direttore di gara, manda in fuorigioco il compagno. Inutili le proteste. La gara prosegue con diverse interruzioni, viziate anche da un atteggiamento volto a perdere tempo da parte della Reggina, fino alla ripresa. Ma il secondo tempo non regala grandi spunti: la Reggina si arrocca in difesa e prova a respingere gli attacchi avversari, cercando di spezzare continuamente il ritmo dei veneti che, generosi, non demordono fino alla fine ma non riescono a finalizzare le idee di gioco. Occasione nei minuti di recupero finali: importante possibilità per Novakovich che però non trova il jolly. Un'impercettibile Reggina vince grazie agli innumerevoli episodi, al Venezia resta l'amaro in bocca per una gara che meritava almeno il pareggio.