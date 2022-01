Due nuovi giocatori per i granata di mister Antonio Andreucci

Girone C

Filippo Di Maira, attaccante centrale classe 1994 nato a Canicattì, ha militato nella prima parte di stagione con la maglia del Gozzano in serie D Girone A, dopo un’esperienza in serie C con la maglia della Giana Erminio e un’ottima stagione con l’Arconatese nella stagione 2019/20 interrotta causa pandemia.

La punta

Attaccante molto fisico propenso alla battaglia dentro l’area di rigore, dotato di ottima potenza è pronto ad offrire nuove soluzioni negli schemi della squadra. Vasta esperienza in categoria, risponde alle esigenze tattiche individuate per migliorare ulteriormente la squadra in fase offensiva dell'Union.

Con lui Antonucci pensa anche alla porta

Di Maira ha preso il posto di Giacomo Romano, accasatosi al Pineto Calcio, formazione militante nel girone F.

Antony Petre, classe 2003, arriva rinforzare la batteria dei portieri. Il 19enne arriva a Chioggia in prestito dal Bologna FC, e sostituisce Michele Voltan, portiere del 2001, ceduto al Montebelluna.

L'ennesimo rinvio

Intanto, è stata rimandata a data da destinarsi la gara tra Levico Terme e Union Clodiense, (in programma mercoledì 5) a causa di alcuni contagi nelle fila delle due squadre. È il secondo rinvio di questa partita, in calendario l’8 dicembre a Levico, ma un’abbondante nevicata ricoprì l’impianto di Viale Lido costringendo il direttore di gara a rinviare l’incontro.