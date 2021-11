Prolungato il contratto di Luca Lezzerini, in arancioneroverde fino al 2024

Il Venezia ha comunicato che è stato prolungato il contratto di Luca Lezzerini, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2024.

I dettagli

Il portiere classe 1995, approdato in laguna nella stagione 2018/19, finora ha disputato 64 partite con la maglia del Venezia totalizzando 24 clean sheet ed è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie A.

In carriera, inoltre, Lezzerini ha totalizzato 23 presenze totali con la maglia delle giovanili della nazionale azzurra. Lezzerini: «Sono molto contento per questo rinnovo. Quando sono arrivato a Venezia non avrei mai pensato di poter restare in arancioneroverde per così tanto tempo e spero di rimanere qui ancora per tanti anni. Ho vissuto tante emozioni forti con questa maglia, passando da annate non facili alla soddisfazione dell’anno scorso con la promozione in Serie A, un ricordo che resterà indelebile nella mia memoria.»

Powerchair Football

La società intanto ha fatto sapere il proprio ingresso nel mondo del Powerchair Football, disciplina sportiva nata in Francia nel 1978 per consentire a ragazze e ragazzi diversamente abili la pratica del calcio su carrozzine elettroniche. Con il Venezia FC Powerchair, la società arancioneroverde sarà il primo club professionistico italiano ad entrare in questo mondo, partecipando alla prima edizione del Campionato Nazionale di Seria A 2021/22, con match di esordio programmato per domenica 21 novembre in casa contro i Viadana Warriors presso il Palazzetto di via Penello a Mestre.