Salta Salernitana-Venezia: troppi positivi al Covid

Troppi positivi al Covid, gara rinviata. Succede alla partita Salernitana-Venezia che non si è dunque giocata come previsto alle 18.30 di giovedì. Gli arancioneroverdi come da indicazioni si sono comunque recati a Salerno dove si sono regolarmente presentati in campo e hanno effettuato l'allenamento. I troppi positivi della Salernitana, però, nove, hanno fatto sì che la partita alla fine venisse sospesa.