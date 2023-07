Risoluzione consensuale del contratto tra il Venezia e Massimo Lotti

Si chiude un ciclo: il Venezia, infatti, ha reso nota l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto di Massimo Lotti. Con questo messaggio la società ha voluto salutare il collaboratore dopo anni in arancioneroverde: "Il Club intende salutare e ringraziare di cuore Massimo, una persona e un professionista esemplare che ha fatto parte della famiglia arancioneroverde per quattro anni da calciatore prima e nove anni da allenatore dei portieri poi, per un totale di tredici stagioni. Tutto il Venezia FC augura a Massimo le migliori fortune per il futuro".