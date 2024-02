La doppietta di Pohjanpalo non basta: Venezia-Modena finisce 2 a 2

La rabbia e la potenza di Joel Pohjanpalo non bastano: dopo una partita giocata a viso aperto, Venezia e Modena escono dallo stadio Pier Luigi Penzo con un pareggio. Al termine dei 90 minuti di gioco (più recuperi) il match termina 2 a 2. I lagunari perdono così l'occasione di agguantare la seconda posizione solitaria in classifica: il Parma è sempre più primo, con un vantaggio di 8 punti sulla Cremonese, seconda della classe. Venezia, Palermo e Como si dividono invece il terzo posto.

Gli arancioneroverdi vanno in avanti per due volte grazie a Pohjanpalo, capocannoniere del campionato cadetto, che si dimostra ancora una volta calciatore di un altro livello. Gli ospiti sono aggressivi, giocano a viso aperto: una prodezza di Gerli e il tap in di Palumbo (dopo aver sbagliato un calcio di rigore) ristabiliscono la parità.

Il tabellino

VENEZIA-MODENA 2-2

VENEZIA: Joronen; Svoboda, Idzes, Sverko; Candela, Busio (44’ st Ellertsson), Tessmann, Andersen (23’ st Olivieri), Zampano; Pohjanpalo (44’ st Bjarkason), Pierini (23’ st Gytkjaer).

MODENA: Seculin; Riccio, Pergreffi, Cauz; Santoro, Battistella (8’ st Magnino), Gerli, Palumbo (44’ st Manconi), Corrado; Abiuso (33’ st Tremolada), Gliozzi.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

AMMONITI: 48’ pt Battistella, 49’ pt Zampano, 31’ st Tessmann, 31’ st Riccio, 53’ st Gerli.