Robeganese a segno

Squadra in casa

Squadra in casa Abano

Al 20' Radoni tira, la sfera colpisce la traversa, tocca la linea e viene poi recuperata dal portiere. Al 23' Radoni viene atterrato in area. E' rigore: batte Piva e Corasanti para. Al 26' lo 0-1 con Lima che conclude dal fondo infilando Pirana. A 38', altro rigore, questa volta per gli ospiti, per atterramento di Sartori da parte di Cunico: tira Ferrarese: Pirana para.

Secondo tempo

Nella ripresa, l'Abano tenta di raddrizzare la gara: al 18', azione manovrata Thiam-Radoni che elabora un cross basso e teso per Pinto che conclude a botta sicura: Corasanti devia in angolo. Al 24' l'Abano perviene al pareggio con Thiam che raccoglie un cross dal fondo di Zatta e dopo un parapiglia infila Corasanti. Al 27', la Robeganese segna l'1-2: su rimessa laterale, Giacomin prende palla, si invola in area e batte Pirana. Al 43' terzo rigore della giornata: Potsi atterra Giacomin. Batte Lima ma Pirana ancora una volta para.