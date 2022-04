Robeganese cade con il Borgoricco

Fin dalle prime battute le squadre adottano una tattica accorta con spazi molto ristretti fra le maglie delle rispettive difese. Al 6' Molin scende veloce sulla sinistra per poi sventagliare la sfera in area ospite ma Meneghetti è lesto a uscire e a bloccare con sicurezza la conclusione. Al 10' Sbrissa s'invola sulla destra per poi crossare al centro area dove Zantomasi conclude troppo frettolosamente ciccando clamorosamente, sfera alta a fil di montante. Insistevano i locali che mancavano di precisione e concretezza nei passaggi. Al 20' Volpato in movimento per lanciare Cappella che non arrivava in tempo per la deviazione vincente. Grossa opportunità pet Nezha che, nonostante la ferrea marcatura di Scapin, riusciva a svincolarsi ma Favarin era lesto a respingergli con i pugni la ravvicinata conclusione (24'). Al 25', su improvvisa ripartenza locale, Cappella appoggia a Zurlo che a due passi da Meneghetti lo infila sotto la traversa. Al 27' pronta risposta ospite con Ferrarese che dal limite dell'area lasciava partire al volo un missile che faceva la barba al palo sinistro. Al 35' ancora l'onnipresente Cappella che chiama in causa Meneghetti su calcio di punizione forte ma centrale. Le occasioni non mancano con i veneziani che non mollano la presa cercando il pareggio con grande convinzione.

Su calcio d'angolo battuto da Lima Dias il pallone arriva sui piedi di Ferrarese che manda alto (41').

Secondo tempo

Nella ripresa il ritmo della gara cala viaggiando a fasi alterne con i locali che controllano la partita. Molto attenta la difesa di casa che manda sovente in fuorigioco gli attaccanti ospiti. Al 31' su calcio d'angolo battuto da Vasic la sfera finiva sui piedi di Volpato che tardava nella conclusione che avrebbe chiuso la contesa. Al 38' Lima Dias cercava la rete in acrobazia ma senza fortuna. Il risultato resta così immutato fino al triplice fischio finale.