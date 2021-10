Robeganese: e sono tre di fila

Non è stata una bella gara contro una squadra con ancora 0 punti. Robeganese sotto tono ma capace di mettere in difficoltà gli ospiti su palla inattiva. All'8 clamorosa palla-gol. Punizione al limite e tocco veloce per Tobaldo che invece di concludere toccava ad un compagno consentendo alla difesa di liberare. Al 40' la svolta. Anticipo di De Polo che scatta a metà campo, Ferreira superato fermava il pallone con la mano: secondo giallo ed espulsione.

Secondo tempo

All'8' la Robeganese passa con azione d'angolo. Cross perfetto e De Polo non perdona. Sembra che tutto vada in discesa per i padroni di casa ma l'Abano si difende bene e solo al 27' la Robeganese costruisce una buona occasione con Pozzebon che a tu per tu con Pirana, calcia largo. Per l'Abano solo un tiro di Sguotti al 39'. Adesso sotto con il Giorgione. Una sfida che metterà in luce le vere ambizioni della squadra di Soncin che chiede più concretezza sotto porta ai suoi.