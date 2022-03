Robeganese brutto ko in casa

I padroni di casa partono schierandosi con tre centrali difensivi, l'esperto Lima nel ruolo di play sostenuto da Vianello e Bandiera in mediana, De Polo e Bezze larghi a gestire la doppia fase difensiva e offensiva, e con Sartori e Nesha in avanti. La Godigese opta per un solido 4-4-2 senza fronzoli, guidato dalle retrovie da Pilotto e con Munarini e Cendron sulla linea d'attacco. La Robeganese parte bene: al 3' si presenta subito al tiro con Sartori da una ventina di metri, ma Pellanda fa buona guardia e blocca in presa alta. All'8' però deve fare i conti con l'infortunio di uno dei perni del centrocampo: Bandiera infatti accusa un risentimento muscolare, Soncin lo sostituisce con il giovane Giacomin, ma la manovra non sembra risentirne. Al 13' infatti è ancora Sartori a tentare la soluzione dalla distanza, ma il tiro oltrepassa il montante. Al 15' lo stesso Sartori, su punizione da una ventina di metri decentrato sulla destra, prova il tiro a sopresa sul primo palo, ma Pellanda para. Passata la sfuriata, la Godigese inizia a prendere fiducia e tenta un paio di sortite: al 24' Munarini serve in area Cendron, ma Zamengo recupera e s'impossessa della sfera al momento del tiro; al 27' Franchetti crossa da sinistra sul secondo palo verso Ghion, Meneghetti fa buona guardia e blocca in presa alta.

Secondo tempo

Nella ripresa, mister Molinari rimescola le carte; fuori Parolin e Antonello, dentro Bordignon e Oudahab, la manovra ospite si fa più veloce e al 12' la Godigese passa: cross da sinistra di Munarini, la palla entra in area della Robeganese verso Cendron che incoccia in Bonotto e va a terra; per il direttore di gara è rigore che lo stesso Cendron realizza angolando al massimo alla sinistra di Meneghetti, che pure era riuscito a sfiorare la palla. La Robeganese reagisce soprattutto a livello nervoso, la Godigese si limita ad amministrare senza soffrire eccessivamente e anzi, al 40' ha l'occasione per raddoppiare; sugli sviluppi di un corner, infatti, Vianello, nella propria area, tocca con la palla con il braccio: rigore, seconda ammonizione per lui, Robeganese in dieci e Cendron ancora sul dischetto, ma il rigore questa volta finisce alto sulla traversa. I padroni di casa provano a gettarsi nell'area ospite, ma inevitabilmente si scoprono e concedono campo alla Godigese che al 48' chiude la gara: Baggio prende palla, corre per 50 metri in fascia sinistra dalla propria metà campo fino all'area avversaria, converge al centro, salta Meneghetti e poi passa all'indietro per Munarini, che può segnare e fissare il risultato sul definitivo 2-0.