Robeganese pari giusto

La squadra di Cavazzana parte meglio e nei primi venti minuti è riuscita a prendere in mano le redini del gioco, la Robeganese all'inizio è parsa anche un tantino stordita dagli ultimi eventi che hanno anche determinato lo slittamento della partita. Il Pozzonovo ha legittimato il buon avvio di gara con la rete del vantaggio poco dopo il quarto d'ora con la deviazione in mischia di Franchin sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La seconda parte del primo tempo ha visto la reazione della Robeganese che ha cercato di alzare il baricentro ma riusciendo poco ad impensierire Vanzato. Ci ha provato dopo la mezz'ora ferrarese con un tiro parato enel finale di tempo Lima Dias con una punizione che non ha impensierito più di tanto il portiere padovano.

Secondo tempo

Nella ripresa la Robeganese è tornata in campo con ben altro piglio e dopo appena due minuti è riuscita a tornare in parità con un'azione iniziata da Sartori che ha fatto correre sull'out De Polo, il cross è stato poi deviato da Vanzato ma l'accorrente Ferrarese ha intercettato e ribadito in gol. A questo punto il match è diventato più equilibrato con la squadra di casa che ha insistito nel pressare alto.Ci hanno provato Sartori e Ferrarese ad impensierire Vanzato e prima della mezz'ora anche Lima Dias con un tiro debole. Ma la migliore occasione della ripresa è capitata al Pozzonovo su azione di contropiede e pallone per l'ottimo Cazzadore la cui conclusione ha trovato la grande risposta del giovane, classe 2003, Meneghetti che riusciva a deviare sull'esterno della rete. Il successivo angolo non aveva esito e così le due squadre, che avevano tenuto un gran ritmo e speso tanto, hanno cominciato ad accontentarsi e non voler rischiare e l'ultimo quarto d'ora non ha offerto altre emozioni.