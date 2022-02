La Robeganese ritrova i 3 punti

Ospiti che partono leggermente meglio. Al 1' tiro debole e centrale di Lucci, all'8' Corasaniti è costretto ad uscire di piede per anticipare il centravanti ospite. Ma la 10' si vede la Robeganese. Cross da destra di Sartore , a centro area controlla Nezha che poi conclude mandando la sfera oltre la traversa. Risponde al 19' lo Scardovari con un lancio in profondità per Bullo che tutto solo conclude alto sull'uscita di Corasaniti. Al 23' proteste motivate dei locali per un intervento di Marino su Lima, l'arbitro distante non interviene. Al 25' azione insistita della squadra di casa conclusa con un tiro di poco alto di Sartor ed al 27' punizione di Sartore, testa di Nezha ma centrale e Zennaro para. Al 45' ancora una punizione di Sartore, stavolta devia Ginocchi ma ancora tra le braccia di Zennaro.

La ripresa

Al 5' della ripresa Sartor ruba palla ad Arias converge al centro e conclude a fil di palo. Un minuto dopo l'ingenuo fallo di Caraceni a metà campo e l'anticipata uscita dal campo. La Robeganese avanza e lo Scardovari arretra. Al 12' punizione di Sartore per Tobaldo che conclude a fil di palo. Al 22' Nezha va via di forza, entra in area e Jody Maistrello lo strattona, per l'arbitro è rigore. Batte lo stesso Nezha ma Zennaro intuisce e respinge. Potrebbe essere una mazzata per la squadra di casa ma due minuti dopo arriva il gol-vittoria. Imperiosa discesa di De Polo che dal fondo sinistra fa partire un cross molto teso che trova sul secondo palo Ferrarese pronto alla deviazione di testa. Lo Scardovari ha una reazione d'orgoglio, la Robeganese un tantino troppo anche perchè si rende conto che non può compromettere una vittoria che le serve molto e con conquista da troppo tempo. Arretra un po' troppo ed al 36' Matteo Ferro di testa devia ma Corasaniti para. Il portiere di casa compie una prodezza al 41' quando toglie il pallone dall'angolino basso scagliato con un tiro dal limite da Bullo. Poi in contropiede la Robeganese sfiora il raddoppio ancora con de Polo che dal fondo crossa per Vianello che viene stoppato da un difensore e proprio in chiusura di gara con un tiro cross di Giacomin sul quale Ferrarese arriva con un attimo di ritardo.