Robeganese vincente nel rodigino

Per la Robeganese una vittoria che da prestigio e senza rubare nulla, hanno fatto la loro parte gli uomini di Soncin. I polesani hanno provato a cercare il pari, ma gli ospiti si sono difesi bene, senza concedere troppo, ripartendo poi in contropiede, una soluzione che si è rivelata nel corso della gara vincente e micidiale. Dopo appena cinque minuti la Robeganese passa in vantaggio, Bandiera lancia Sartori che entra in area a viene atterrato, per l'arbitro è calcio di rigore, sul dischetto va lo stesso Sartori che realizza lo 0-1. Poche le occasioni degne di nota in quasi tutto il primo tempo, la Robeganese sta bene attenta a non scoprirsi e lascia l'iniziativa alla squadra di casa che però non è ficcante in fase offensiva. La prima frazione si conclude così con il vantaggio degli ospiti con il minimo scarto.

La ripresa

Nel secondo tempo lo Scardovari si riversa fin da subito in avanti. Al 18' però gli ospiti partono con un veloce contropiede, Pozzebon va via sulla sinistra, si accentra ed entra in area, ma conclude alto. Lo Scardovari mantiene a lungo il possesso palla ma non riesce ad essere incisivo. Ospiti che mettono i brividi quando ripartono in contropiede, al 44' Bandiera affronta Crepaldi in un uno contro uno, i due vengono in contrasto, ad avere la peggio è Crepaldi che viene espulso per fallo da ultimo uomo per l'arbitro, ed ecco che arriva anche il vantaggio numerico sul campo per gli ultima scampoli di gara. Sul calcio di punizione che ne segue, il tiro di Pozzebon finisce fuori. Game over