Roma-Venezia sì, ma la notizia è la retrocessione. Ceccaroni: «Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza»

La notizia della retrocessione, arrivata poco prima del match contro la Roma, ha scosso il Venezia. Ceccaroni a caldo commenta: «Giocare in contemporanea sarebbe stato meglio. Ovviamente ora non è facile, ci dispiace, abbiamo commesso tutti degli errori. Quando capitano queste stagioni dobbiamo farci tutti un esame di coscienza ma cercare di onorare queste ultime due partite. A me questo campionato mi ha insegnato tantissimo: ci sono campioni che guardavamo solo in televisione. Per noi sono soddisfazioni comunque giocare queste partite. Cosa mi ha insegnato questa esperienza? Ho capito che i piccoli dettagli fanno la differenza in un campionato così, purtroppo ci è mancato quello. Sapevamo che sarebbe stato difficile raggiungere l'obiettivo: gol presi nei primi minuti, partite perse dopo il 90'...ci sono mancati questi dettagli frutto dell'inesperienza. Ce la siamo giocata con tutti però, potevamo benissimo essere più in alto: questo mi dà più fastidio».

La partita

All'Olimpico il Venezia senza più nulla da perdere prova a chiudere dignitosamente la stagione. Così al 1' Aramu si inventa un perfetto traversone per Okereke che di testa insacca. E' 0-1. Ovviamente la Roma in casa non ci sta a sfigurare e così prova a prendere in mano la situazione: al 19' Pellegrini colpisce una traversa su punizione, al 24' ci prova Abraham senza successo. Al 32' Kiyine si inventa un brutto fallo a palla lontana su Pellegrini: per l'arbitro è inevitabile l'espulsione. Con il Venezia in 10 nel finale di frazione è Maitland-Niles ad impegnare Maenpaa, nulla di fatto. Nella ripresa gli arancioneroverdi vedono le streghe, sono ben tre le traverse colpite dai giallorossi: prima Cristante, poi Pellegrini su punizione, infine Zalewski. Nel mezzo il gol di Shomurodov: ennesima gran parata di un Maenpaa in gran spolvero, provvidenziali i suoi interventi su Cristante e al 93' su El Shaarawy, ma contro il tiro di Shomurodov da due passi non può nulla. Il Venezia con il cuore porta a casa un pareggio, oramai del tutto inutile.