Sabato al Penzo il big match Venezia-Parma: la presentazione

La Giornata 9 di Serie B è alle porte e il Venezia FC si appresta ad affrontare il Parma allo stadio Pier Luigi Penzo sabato alle ore 16:15.



I precedenti

Il Venezia non vince in Serie B contro il Parma dal 1963, da allora tre successi gialloblù e quattro pareggi in sette incroci nella competizione. Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte di Serie B contro il Venezia (2V, 2N), dopo che aveva perso sei delle precedenti otto (2N).



Statistiche e curiosità

Il Venezia ha perso l’ultima partita casalinga di Serie B (1-3 vs Palermo), dopo una serie di 11 gare interne di fila senza sconfitte nella competizione (7V, 4N).

Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime 16 partite di Serie B (12V, 4N); i gialloblù hanno avuto una striscia migliore nella competizione solo tra 2009 e 2017 (12V, 8N). Il Parma ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie B, striscia in corso di successi esterni più lunga nella competizione (a pari con quella dell’Arezzo, aperta dal 2007). Oltre ad avere il miglior attacco del campionato con 16 gol, il Parma è la squadra che ha segnato più reti nel primo tempo (sette, come il Catanzaro) e nel secondo tempo (nove, come Palermo e Südtirol). I sei gol segnati in casa dal Venezia in questa Serie B sono divisi tra due soli giocatori: Joel Pohjanpalo e Nicholas Pierini, tre gol per entrambi. Il Parma conta cinque giocatori con almeno due reti in questo campionato, più di ogni altra squadra della Serie B 2023/24: Anthony Partipilo, Adrián Bernabé, Antonio-Mirko Colak, Adrian Benedyczak e Dennis Man.





Paolo Vanoli e Fabio Pecchia si sono affrontati due volte in carriera in Serie B, il bilancio è a favore dell’attuale tecnico del Parma che ha raccolto una vittoria e un pareggio. Paolo Vanoli ha incontrato il Parma due volte nel campionato cadetto ma non è ancora riuscito a vincere avendo raccolto un pari e una sconfitta. Fabio Pecchia invece ha raccolto sin qui 4 punti contro i lagunari, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta in tre precedenti. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia si è schierato principalmente con il 4-3-2-1, però nell’ultima vittoria contro il Modena, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha optato per un 4-4-2. Il Parma invece si è schierato contro Sampdoria e Cremonese con un 4-2-3-1 e nella sfida contro il Bari si è disposto inizialmente con un 4-1-4-1.