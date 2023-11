Sorpresa a Ca' Venezia: Sacchi fa visita agli arancioneroverdi

Sorpresa a Ca’ Venezia. Arrigo Sacchi, presente in città in queste ore in occasione del “Mestre Bookfest”, organizzato dal Comune di Venezia e da Confcommercio Mestre, ha voluto visitare la nostra nuova casa e salutare Mister Vanoli, il Direttore Antonelli e tutto lo staff arancioneroverde. In questa foto l'ex ct della nazionale con la maglia arancioneroverde numero 1.