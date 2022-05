«In tre giorni ci giochiamo la stagione»: il monito del mister per il weekend decisivo

Prima la Salernitana, domani alle 18, poi il Bologna domenica alle 15. Sarà una tre giorni di fuoco per il Venezia e del resto il mister lo sa. Una tre giorni che segnerà inveitabilmente il destino della squadra.

Le parole del mister

Per l'allenatore gli animi dei ragazzi sono pronti e gli allenamenti di queste ore lo testimoniano: «Vedo un clima giusto, mi ha colpito la risposta dei ragazzi che non hanno giocato a Torino, nella preparazione. Il gruppo è consapevole che in tre giorni ci giochiamo tutta la stagione. Ce la metteremo tutta». Di fronte la Salernitana, un avversario che non concederà nulla agli arancioneroverdi. Importante, ovviamente, fare punti con la consapevolezza che solo un'adeguata preparazione mentale potrà aiutare: «Vedendo la motivazione dei ragazzi in questi giorni con il coraggio e la fiducia possiamo superare qualsiasi difficoltà. Loro sono cambiati rispetto all'andata: saranno determinanti gli aspetti emotivi: dobbiamo partire subito forte e dobbiamo portare tutto dentro al campo domani per dare un segnale a loro. Dobbiamo ottenere un risultato importante per andare avanti con maggior fiducia. Il pareggio? Da qui in avanti i punti pesano: diventa fondamentale arrivare bene all'ultima giornata con il Cagliari per avere una possibilità. L'obiettivo deve essere quello di costruire per ogni partita qualcosa che ci permette di lottare».

Convocati

Calcio d'inizo alle ore 18. Questi i convocati. Portieri: Bruno Bertinato, Roman Lazar, Niki Mäenpää Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Morre Makadji, Aleš Mat?j?, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Patrick Leal, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, David Okereke