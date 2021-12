Grande carattere del Venezia, riacciuffa anche la gara contro la Sampdoria e fa 1-1

Sampdoria-Venezia si presenta come una sfida che vede due formazioni a caccia di punti per allontanarsi dalla zona salvezza.

La partita

Pronti via e la Sampdoria si fa trovare subito super pronta: neanche un giro di orologio, infatti, e Caputo serve in area Gabbiadini che in caduta buca Romero. E' 1-0. ll calciatore bergamasco ci riprova in un paio di occasioni ma la mira non è delle migliori. Il Venezia ha la sua migliore occasione al 17' quando Tessmann viene fermato da Audero. Per i blucerchiati è Candreva nel finale di prima frazione a impensierire il portiere lagunare, bravo però a opporsi. Nella ripresa sale in cattedra Kiyine che confeziona un paio di ottime occasioni per Aramu, di poco fuori e per sè stesso, ma senza fortuna. Al 62' i padroni di casa avrebbero la grande occasione di segnare anche il raddoppio, da due passi, però, Thorsby spara alto. All'80' è Sigurdsson a tentare il pareggio ma il tiro deviato esce di pochissimo. I segnali che il Venezia è vivo, ha un gran carattere, e non vuole arrendersi, però, ci sono tutti e all'87' cala il gelo a Marassi: è la perla di Henry a piazzarsi alle spalle di Audero. L'1-1 porta un punto a ciascuno, con il Venezia che però oggi, sorride di più.

Le parole del mister

Zanetti molto felice del risultato: «Molto orgoglioso della reazione: abbiamo rimesso in piedi una partita difficile in un campo difficile e contro una squadra di qualità. La squadra è stata brava a non perdere la testa: creiamo e tante volte sbagliamo. Alla fine è arrivata la giocata del singolo straordinaria, molto bene. A me interessa che la squadra dia sempre tutto: anche chi è entrato ha fatto bene e ha fatto la differenza. Gol bellissimo di Henry: ha delle potenzialità straordinarie, si sta inserendo piano piano in un campionato che ha ritmi diversi».