Colpo del Venezia a Genova: 1-2 contro la Sampdoria

Colpo del Venezia: a Genova, nella gara contro la Sampdoria, gli arancioneroverdi si impongono per 2-1 dopo una partita piuttosto sofferta.

La partita

La Sampdoria parte meglio e domina la prima frazione tanto che in più di qualche occasione si porta pericolosamente in area avversaria e sfiora il vantaggio. De Luca prima ma anche Borini e Verre impensieriscono notevolmente la difesa arancioneroverde. Il Venezia si difende e prova raramente a farsi avanti. La prima frazione si chiude sullo 0-0. La ripresa comincia come si era chiuso il primo tempo: padroni di casa in avanti e il gol arriva al 46' quando Pedrola raccoglie il cross e insacca alle spalle del numero uno del Venezia. Al 63' ancora Samp insidiosa, il Venezia contiene il risultato. Sembra fatta per i blucerchiati ma al 76' la gara si riapre: il Venezia si guadagna un calcio d'angolo e, alla fine, Gytkjaer anticipa tutti e firma il pareggio.Shock per la Sampdoria che negli ultimi minuti si lascia sopraffare dagli uomini di Vanoli. Prima Gytkjaer colpisce un legno a colpo quasi sicuro, poi, all'88', è Tessmann a punire, con una bella punizione, un non perfetto Stankovic siglando l'1-2 finale e completando, così, la preziosa rimonta.