Vanoli prepartita: «Sampdoria una delle favorite, dobbiamo pensare a noi stessi»

Alla vigilia della terza giornata di Serie B, che vedrà il Venezia affrontare la Sampdoria in trasferta allo stadio Luigi Ferraris di Genova domani alle ore 20.30, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario.



«Rispetto tutte le decisioni ma mi dispiace sicuramente non poter essere in panchina al Ferraris, mi sento comunque tranquillo perché posso contare su uno staff e dei giocatori esperti. La Sampdoria è cambiata tanto, sarà senz’altro una gara difficile contro una squadra importante, che sulla carta è una delle favorite per questo campionato. Abbiamo la fortuna di giocare in un palcoscenico unico, ma dobbiamo pensare a noi stessi e al nostro obiettivo che, ad oggi, è continuare a fare prestazioni come quella di domenica col Cosenza, che secondo me è stata superiore a quella con il Como, ci è mancata un po’ di lucidità e un pizzico di fortuna nella finalizzazione. Quando costruisco una squadra penso anche ad avere dei giocatori che ci possano aiutare entrando dalla panchina a gara in corso. Nel calcio moderno, più che i ruoli, sono fondamentali le caratteristiche dei giocatori e io sono contento della mia rosa, penso che si possa vincere attraverso lo spirito di gruppo e la sana competizione all’interno della squadra.

L’inserimento dei nuovi deve essere graduale ma sicuramente se dovessi aver bisogno di Altare e Lella, che hanno fatto tutta la preparazione estiva, li farei giocare senza problemi, anche se ovviamente hanno bisogno di un po’ di tempo per inserirsi nei nostri schemi di gioco.»

Nel frattempo la società ha comunicato in queste ore che è stato definito il passaggio del difensore Ridgeciano Haps al Genoa Cricket and Football Club con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club ligure. Dal suo arrivo a Venezia nella stagione 2021/22, Haps, 30 anni, ha totalizzato 44 presenze e 2 gol fra Serie A e Serie B.