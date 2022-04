San Donà crolla all'ultimo secondo

A sbloccare la gara nella ripresa è il Sandonà con capitan Fortunato, quando i padroni di casa sono ridotti in dieci. I trevigiani però non si danno per vinti e pareggiano i conti con Band. Ai lati opposti della classifica, sia per i ragazzi di Della Bella sia per quelli di Giacomin sarà necessaria anche l'ultima giornata per tirare le somme della stagione. È il Sandonà a cercare la rete per primo con Stefani al 14' che si presenta davanti a Della Coletta ma viene chiuso da due difensori. I padroni di casa collezionano due occasioni: al 26' traversone basso di Donadello ma nulla di fatto, al 29' Carli prova con un diagonale dalla distanza ma la sfera sfila a lato. La Carenipievigina pressa molto alta per interrompere il gioco del Sandonà, e risponde al 32' con Riva abile a pescare Sakajeva che mette sull'esterno della rete. Sandonà ancora in avanti al 33' con il cross di Fortunato per la testa di Donadello che mette fuori di poco, e al 38' al termine di un'azione insistita prova Cadamuro ma Segat si oppone e poi Della Colletta blocca la sfera. Al 45' altro tentativo di Fortunato su punizione, l'estremo trevigiano respinge con i pugni.

Secondo tempo

Nella ripresa per i trevigiani all'8' il tiro-cross centrale di Sakajeva ma Memo vigilia, rapido ribaltamento di fronte per il tentativo di Carli ma la palla termina a lato. Il Sandonà gioca alto con Memo spesso fuori dai pali, e si ripresentano al 15' con Moro di testa che spedisce fuori, al 21' Cadamuro prova dai 22 metri ma la sfera è sopra la traversa. Al 27' i padroni di casa restano in inferiorità numerica per il secondo fallo di Crescente su Dalla Vedova. I trevigiani spingono e trovano la migliore occasione al 29': punizione di Sakajeva con la sfera che rimbalza sulla parte alta della traversa. Il Sandonà passa al 38'. Mazzon all'altezza della bandierina esce dal controllo di Mognon, serve all'indietro l'accorrente Fortunato che da 25 metri confeziona un siluro, imprendibile per Della Colletta. Gli ospiti accusano il colpo ma hanno ancora in serbo energie per pareggiare al 45' con il neoentrato Band appostato al vertice dell'area, con diagonale che gonfia la rete sull'angolo opposto.