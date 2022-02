San Donà di misura ma tre punti d'oro

Il Sandonà ci prova al 7' con Donadello che serve a centro area Scarpi, il quale, al momento di calciare, incespica strozzando il tiro. Al 16' squillo del Real, che mette subito i brividi ai biancocelesti: Scroccaro sbaglia l'appoggio, Delpapa è lesto a rubare la sfera e toccarla a Topao, che, senza guardare, serve un pallone d'oro a centro area a Morbioli, che però sbaglia il facile controllo, permettendo a Memo di intervenire. Al 22' Stefani smarca Scarpi a cinque metri dalla parta, ma, sul tiro a botta sicura dell'attaccante, Rosteghin sfodera una parata sensazionale, cancellando un gol fatto. Al 37' Mazzon, con un rasoterra, chiama ancora all'intervento il portiere gialloblu, ma questa volta l'intervento è ordinaria amministrazione. Il primo quarto d'ora della ripresa è di calma piatta. L'unica cosa da annotare è il giallo assegnato a De Grandi.

La ripresa

La prima azione interessante è la bella conclusione a giro con cui, al 17', Mazzon attenta all'incrocio, trovando però il sempre efficace Rosteghin. Al 28' Busato, entrato da un minuto, trova la via della rete, ma il gioco era già fermo per offside. Solo tre minuti e si gonfia la rete opposta, questa volta in modo regolare. Il calcio di punizione da venti metri di Fortunato trova la sfortunata deviazione di Lucano e Rosteghin è costretto a capitolare, vedendo vanificata una prestazione notevole. Il Real non si perde d'animo e prova a rimediare, senza fortuna. Prima Marangoni e Delpapa non trovano il guizzo giusto; poi, al 49', l'assalto più pericoloso, con Marangon che prova a incornare da pochi passi, senza però trovare la coordinazione necessaria per imprimere la giusta forza al pallone.