San Donà di rigore

È il Liapiave a cercare la rete per primo con l'ex di turno Paladin al 7' che confeziona un tiro da posizione centrale, senza impensierire Memo. Il Sandonà risponde al 15' con Mazzon che non inquadra lo specchio della porta. Il Sandonà, più intraprendete, colleziona due occasioni: al 28' Manente pesca Carli a tu per tu con Kocjai che si supera deviando con la punta del piede, al 32' rasoterra angolato di Stefani che mette a fil di palo. Dopo un rapido ribaltamento di fronte il Liapiave tenta la conclusone con il tiro-cross di Agostini, ma Memo vigila. Il Sandonà prende in mano le redini della gara e chiude il primo tempo con l'illusione del vantaggio: punizione di Fortunato per la testa di Abcha che gonfia la rete, i biancocelesti e lo Zanutto esultano, ma un assistente del signor Fiorentino rileva il fuori gioco del difensore, e le squadre tornano in spogliatoio sullo zero a zero.

Secondo tempo

Nella ripresa al 2' azione-fotocopia dei biancocelesti: punizione battuta da Fortunato per Abcha che stavolta devia con i piedi, ma Kocjai vigila. Ancora Sandonà al 5', assist di Manente per il taglio di Mazzon, l'estremo trevigiano mette in corner con i piedi. Un giro di lancette e sugli sviluppi del quinto corner nuova incornata Abcha, la sfera è fuori di poco. Il Liapiave si rivede al 7' con il tentativo di Agostini, respinto da un difensore biancoceleste. I biancocelesti collezionano altre due occasioni: al 15' Scroccaro imbecca Manente che calcia debolmente, al 18' Fortunato dalla distanza mette sopra la traversa. Dopo aver speso molte energie i padroni di casa calano l'intensità, ad approfittarne sono gli ospiti con le rapide incursioni di Paladin. Liapiave in avanti al 20' con la rasoiata di Catellan che impegna Memo sul primo palo, l'attaccante insiste al 26' in contropiede, ma nulla di fatto. Altri due assalti dei gialloblù al 31' con Zanetti, respinto da Abcha, e dopo un giro di lancette Agostini mette fuori a tu per tu con Memo. A sbloccare il risultato al 39' è un rigore, procurato da Carli che viene atterrato in area da Scarabel, la direzione arbitrale indica il dischetto e Fortunato non sbaglia.