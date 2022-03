San Donà si prende la vetta con il Portogruaro

Si riapre il campionato nell'ultimo scorcio della stagione con entrambe le squadre a 46 punti. Le prossime cinque gare saranno altrettante finali per entrambe le squadre per rimanere capoliste del girone C di Eccellenza. Nella parte alta della classifica si accorcia il distacco dalle altre inseguitrici con il Treviso che occupa da solo il terzo posto (40), superando il Portomansuè (38) che pareggia con il Liapiave (37), e la Liventina (36), reduce da un pareggio contro l'Union Pro. Primo tempo spumeggiante nella 20° giornata giocata ieri allo Zanutto. Partita giocata su ritmi alti, con qualche spunto in più per il Sandonà. A farne le spese è il Portogruaro,meno brillante del solito, in particolare nel secondo tempo, in cui perde lucidità dopo il vantaggio dei padroni di casa, senza mai veramente impensierire i biancocelesti. È il Portogruaro a spingersi alla ricerca della rete al 3' con Cofini dalla distanza che mette sopra la traversa. Il Sandonà risponde all'8': Fortunato su punizione scalda i guantoni di Bravin che alza in angolo. Sugli sviluppi del corner Scroccaro fa sua la sfera e confeziona un rasoterra, ma l'estremo granata rimette in corner. Sul secondo angolo Carli schiaccia a terra ma la palla è sopra la traversa. Portogruaro in avanti in due occasioni: al 16' Sestu dalla trequarti non inquadra lo specchio della porta, al 19' bella cavalcata di Franceschini che pesca Facca che mette sul primo palo, ma Memo vigila. I biancocelesti si ripresentano al 20' con l'azione personale di Scroccaro, deviato ancora in corner dall'estremo granata.

Alla mezz'ora il Portogruaro non concretizza una ghiotta occasione: Alcantara approfitta dell'uscita di Memo, ma il suo rasoterra termina fuori a porta vuota. L'ennesimo fallo di Zamuner su Carli procura una punizione al 46', battuta da Fortunato, la sfera termina sopra la traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa i ragazzi di Giacomin tornano in campo arrembanti, spendono molte energie per interrompere il gioco degli avversari. I biancocelesti si ripresentano dalle parti di Bravin al 9' con Carli che lo costringe al colpo di reni. È lo stesso attaccante a sbloccare il risultato al 14': Scroccato si libera di due difensori, mette al cento per Carli che trafigge Bravin. Il portiere granata intuisce la traiettoria ma la sfera gonfia la rete. Viene giù lo Zanutto. Il Portogruaro accusa il colpo e ma sembra a corto di idee, quasi non riesce a passare la metà campo. Il Sandonà prende in mano le redini della gara: va vicino al raddoppio al 23' con Stefani sul primo palo, ma l'estremo granata devia in angolo con i piedi. Al 24' punizione di Fortunato per Donadello e sulla ribattuta lo stesso difensore impegna ancora Bravin alla respinta. Il Portogruaro si rivede al 31' con Sestu ma nulla di fatto. Allo scadere Favret atterra in area Scroccaro, la direzione arbitrale indica il dischetto ed espelle per proteste Bravin che rovina un'ottima prestazione. Fortunato non sbaglia battendo il neoentrato Mason tra i pali. Ultimi assalti degli ospiti al 48' con Costa, ma un difensore biancoceleste mette in corner. Al 49' insiste Alcantara ma Memo respinge.