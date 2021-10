Sandonà in testa alla classifica

Primo tempo equilibrato. Primo tentativo biancoceleste al 18' con Moro da posizione centrale, Lorello blocca. I biancoverdi rispondono al 24' con la punizione di Cotali sul primo palo, fuori di poco. Sandonà pericoloso al 36' con Scroccaro che si libera in area e impegna Lorello che blocca in due tempi. Liventina ancora in avanti al 40' con Tagliapietra che costringe Memo a distendentersi.

Il secondo tempo

Nella ripresa la partita continua sulla stessa falsariga. Liventina in avanti al 4' con Tagliapietra che mette sul primo palo, ma nulla di fatto. Due le occasioni per il Sandonà: all'11 con Manente e al 15' con Scarpi con Lorello che si supera deviando con un colpo di reni. A sbloccare il risultato al 20' è un penalty per l'atterramento di Donadello in area da parte di Pasian. Lorello indovina la traiettoria ma la sfera calciata da Fortunato è troppo precisa. Gli ospiti spingono sull'acceleratore quando i padroni di casa restano in inferiorità numerica. Nell'assedio finale durante il recupero la direzione arbitrale indica il dischetto per l'atterramento in area di Dortit da parte di Abcha, e al 48' Pontin riporta in parità il risultato. Sandonà meno arrembante di quello visto finora. La Liventina è attenta a chiudere tutti gli spazi. Merito alla Liventina di crederci fino in fondo.