Spareggi nazionali, il Sandonà perde anche al ritorno con il Fossano ed è eliminato

SANDONA' - FOSSANO 1-2

Sandonà (3-5-2): Noè, Pasian (38' st Di Sopra), Granzotto, Abcha, Mazzon, Fortunato, Scroccaro, Soncin, De Stefani, Berardi (35' st Martini), Crivaro. All. Bisiol.

Fossano (3-5-2): Cirillo, Campagna, De Benedetti, Cesaretti, Specchia (11' st Malltezi), Cattaneo (50' st Skrypyk), Grandoni, Tarsitano (1' st Faraula), De Souza (37' st Medda), Alfiero. All. Merlo.

Reti: pt 13' Scroccaro; st 30' Malltezi, 47' Medda.

Arbitro: Merlino di Pontedera (assistenti Roselli di Avellino e Ferretti di Pistoia).

Note: espulsi Merlo (all. Fossano) al 33' del st per proteste e Scroccaro al 41' del st per somma di ammonizioni. Ammoniti Cattaneo, Siciliano, Granzotto, Soncin, Fortunato, Pasian. Angoli 8-2. Recupero pt 2', st 8'. Spettatori 1000 circa,

San Donà di Piave. La semifinale di ritorno degli spareggi nazionali tra Sandonà e Fossano termina 1-2: finisce la corsa dei biancocelesti che non riescono a ribaltare il 3-1 incassato in Piemonte. Partono fortissimi i padroni di casa che passano in vantaggio con Scroccaro, colpiscono un palo con Berardi e poi, in tre occasioni, non riescono a sfruttare tre nitide palle gol. Alla mezzora della ripresa il Fossano pareggia in contropiede e manda in frantumi i sogni dei padroni di casa, a tempo scaduto Medda segna un gol caotico con l'assistente che alza la bandierina per segnalare il fuorigioco ma l'arbitro comunque lo convalida. Alla fine pesano come un macigno le tante occasioni da rete non concretizzate e, più nel complesso, i gol presi in ripartenza nel doppio confronto

Completo granata per il Sandonà, in campo con il solito 3-5-2: confermata quasi in blocco la squadra vista in Piemonte, l'attaccante però è più pesante con Berardi e non Martini a fare coppia con Crivaro. Modulo speculare per il Fossano, privo dello squalificato Prato: Campagna arretra sulla linea dei centrali ed esterno destro gioca Specchia, autore del terzo gol domenica scorsa. Al 6' occasione per il Sandonà, corner di Fortunato e Abcha incorna alto da buona posizione. Il Fossano risponde subito con un destro dalla distanza di Cattaneo che termina non di molto sopra la traversa. I padroni di casa sono nuovamente pericolosi su corner all'11', in questo caso la zuccata di De Stefani esce davvero di un nulla alla sinistra di Cirillo. Il Sandonà al 13' si porta in vantaggio: Scrocccaro ruba palla a Grandoni che resta a terra, l'arbitro giudica regolarmente l'intervento e fa giocare, la sfera va a De Stefani sulla fascia che la rimette per Scroccaro, il quale stoppa e piazza la sfera all'angolino basso. Insistono i padroni di casa: al 16' Berardi riesce a entrare in area palla al piede, sfonda ma poi conclude con un tiro-cross bloccato dal portiere. Due minuti dopo splendida azione tutta di prima del Sandonà con De Stefani, Scroccaro e infine Crivaro che va al tiro, Cirillo respinge in uscita ma in ogni caso l'italo-argentino era in offside. Al 29' calcio d'angolo di Fortunato, colpo di testa in tuffo di Berardi e palla che va a colpire la base del palo. Il Fossano si rivede al 35' con un tiro di Tarsitano, blocca Noè. Dopo un avvio a ritmi altissimi, il Sandonà fisicamente cala e il Fossano, al contrario protagonista di una partita d'attesa, alza il baricentro alla distanza. Al 43' gran legnata da 35 metri di Cattaneo che va vicina al palo. Occasione colossale per il Sandonà al 45': palla meravigliosa di Soncin per Crivaro che si trova solo davanti a Cirillo, il portiere del Fossano respinge di piede il tiro ma da quella posizione un attaccante deve segnare. Sul corner seguente Soncin colpisce sul primo palo, salva nuovamente il portiere. E' ancora corner, c'è un contatto in area tra Specchia e Crivaro, l'arbitro tra le proteste fischia fallo all'attaccante del Sandonà. Termina così, con parecchio nervosismo, un primo tempo di grande intensità.

Si riprende dopo l'intervallo con il Sandonà a un passo dal raddoppio: azione straripante al 3' di Soncin che, partendo da 40 metri, arrivando fino al limite, allarga per De Stefani che si inserisce ma calcia sul fondo da posizione favorevole. Al 21' arriva la palla gol del Fossano: Alfiero sfonda sulla destra, serve De Souza che fa due passi e tira da 10 metri, sulla linea salva Granzotto una rete che pareva già fatta. Il Sandonà al 27', sempre con Crivaro, si divora il raddoppio: Soncin, prestazione monstre la sua, vede il numero undici libero sulla sinistra, avanza e carica il tiro che però termina sul fondo. I padroni di casa si sbilanciano in avanti e al 30' subiscono il pareggio in contropiede di Malltezi, il quale arriva in solitaria davanti a Noè e lo infila. E' una mazzata per il Sandonà che ha finito la benzina dopo aver dato tutto e di più nei minuti precedenti. Il Fossano al 40' va vicino al vantaggio quando Bongiovanni serve una palla che Alfiero dovrebbe solo spingere in rete ma la calcia addosso a Noè. Due minuto dopo invece il neoentrato Medda pareggia il conto dei legni colpendo il palo a portiere battuto. Lo stesso al 47' segna il gol del vantaggio in posizione evidente di fuorigioco, il guardalinee alza la bandierina ma l'arbitro cionostante lo convalida. Con un finale a dir poco convulso termina la partita e la stagione del Sandonà.