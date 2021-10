Venezia in casa del Sassuolo: le probabili formazioni

Squadra in casa

Dopo la vittoriosa gara interna contro la Fiorentina, il Venezia sulle ali dell'entusiasmo va a far visita al Sassuolo. L'appuntamento è per domani, sabato 23 ottobre, alle 18.

Buone notizie dall'infermeria per mister Paolo Zanetti: Dennis Johnsen fresco di rinnovo con gli arancioneroverdi si è sottoposto a una esplorazione chirurgica della ferita retromalleolare peroneale destra, eseguita presso il Policlinico San Marco di Mestre, che non ha evidenziato alcuna lesione tendinea. I tempi di recupero sono stimati in circa 3 settimane.

Il recupero di Boga per i neroverdi, invece, offre al tecnico Alessio Dionisi la possibilità di scegliere sul fronte offensivo. L'ivoriano, assente a Genova, si è allenato tutta la settimana allontanando tutti i dubbi. L'unica punta dovrebbe essere ancora Scamacca in vantaggio su Raspadori, alle spalle del quale dovrebbero agire Berardi, Djuricic e lo stesso Boga. Conferme negli altri reparti, con Frattesi e Maxi Lopez in mediana. Nella difesa a quattro, Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio i possibili titolari.

Sassuolo Venezia formazioni

SASSUOLO

(Modulo: 4-2-3-1)

47 Consigli; 22 Toljan; 21 Chiriches; 31 Ferrari; 6 Rogerio; 8 Lopez; 16 Frattesi; 25 Berardi; 92 Defrel; 10 Djuricic; 91 Scamacca

Ballottaggi: nessuno

VENEZIA

(Modulo: 4-3-3)

88 Romero; 7 Mazzocchi; 30 Svoboda; 32 Ceccaroni; 55 Haps; 44 Ampadu; 5 Vacca; 27 Busio; 10 Aramu; 14 Henry; 77 Okereke

Ballottaggi: Okereke-Sigurdsson 60-40%; Ampadu-Crnigoj 60-40%; Mazzocchi Ebuehi 55-45%