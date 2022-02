Meglio il Cagliari del Venezia: cosa dicono i bookmakers sulla salvezza in serie A

Terz'ultimi in classifica gli arancioneroverdi rischiano molto di più, secondo i bookmarkers, rispetto al Cagliari, appaiati in classifica. E' questa la fotografia della serie A dopo i recenti risultati.

Sfida salvezza

Muovono ancora la classifica Salernitana e Genoa, ma l’ennesimo pareggio consecutivo – il terzo per i granata, il quarto per i liguri – non migliora la situazione delle ultime due della classe, sempre più vicine alla retrocessione. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it la discesa in serie cadetta di entrambe le formazioni si trova in quota a 1,15, mentre tra le due squadre attualmente al terz’ultimo posto, dicevamo, Venezia e Cagliari, la prima è data a 1,65 contro il 2,25 dei sardi che, dicono gli analisti, nonostante gli ultimi due buoni risultati dei lagunari, sono autori ad oggi di un girone di ritorno di livello. Con una classifica così corta nelle parti bassi rischia anche lo Spezia di Thiago Motta a quota 3,50 mentre vale 5,50 volte la posta la retrocessione dell’Udinese, e si sale a 6,50 l’arrivo della Samp, rinfrancata dalla cura Giampaolo, tra le ultime tre del campionato.