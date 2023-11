ll Comitato regionale Veneto programma in tutte le gare di propria competenza che si svolgeranno in Veneto domenica 19 e lunedì 20 novembre un minuto di raccoglimento per ricordare la tragica scomparsa della giovane Giulia Cecchettin che ha letteralmente sconvolto tutti.



Il Comitato Regionale Veneto si stringe quindi al dolore straziante di familiari ed amici in un momento di commossa preghiera e riflessione