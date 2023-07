Seconda Categoria, il punto sul calciomercato dell'Altino

L'Altino, reduce da una stagione esaltante da neopromossa, con la semifinale raggiunta sia nel trofeo regionale sia nei playoff, ha con calma iniziato a programmare il nuovo anno.



A guidare ancora la squadra sarà il giovane tecnico Nicola Talon, confermatissimo dopo gli ottimi risultati raggiunti.



Per quanto riguarda la squadra molte saranno le riconferme, in primis quella del capitano Filippo Borga: ormai a Quarto d'Altino dal dicembre del 2016, ha deciso di restare nonostante le tante offerte ricevute. Due finora gli acquisti: il difensore classe '99 Nikita Vedernikov dal Cavallino, ex Lido di Jesolo e Sandonà, e l'attaccante coetaneo Omar Pivato dalla Zensonese, ex Cortellazzo e Jesolo..