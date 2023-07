Seconda Categoria, il punto sulla Vigor tra tante conferme e nuovi arrivi

La Vigor, dopo aver vinto i playoff in Seconda Categoria, è in attesa di essere ripescata nella serie superiore: la graduatoria officiale non vede però i biancocelesti nelle primissime posizioni ma in ogni caso tutto può succede tra fusioni e rinunce.

In ogni caso la società di Cinto Caomaggiore si è già mossa sul mercato, riconfermando in primis l'allenatore Fabiano Cudin, subentrato nell'ultimo campionato. A livello di rosa sono invece arrivate tante conferme: Gianluca Contran, Michele Dalla Libera, Matteo Scardellato, Marco Angelon Canella, Nicolò Bazzo, Edoardo Bertuzzo, Vasco Maccan, Matteo Xuma, Mirco Perissinoti, Armand Xuna, Davide Berti, Giovanni Anese Michele Visnadi e Giovanni Amabile.

Sette infine gli acquisti effettuati al momento: