Collautto precisa: «Mi sono assunto la responsabilità delle scelte, valuteremo a fine stagione»

Il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto nelle scorse ore ha tenuto a fare alcune precisazioni rispetto ad un faccia a faccia avuto con i tifosi.

Questo quanto ha dichiarato: «Durante l’incontro avuto con alcuni tifosi mi sono assunto la responsabilità delle scelte fatte nel corso di questa stagione e dei risultati non esaltanti sino ad oggi ottenuti dalla squadra. In particolare i risultati andranno valutati al termine del campionato assieme al Presidente e, come fatto con la nostra tifoseria in presenza di altri esponenti del Venezia FC durante la contestazione avvenuta presso la sede del club, mi assumerò anche davanti a lui la responsabilità delle scelte in ambito tecnico. Fatta questa precisazione voglio ribadire che dobbiamo rimanere concentrati avendo altre due partite importanti, che dovremo affrontare con il massimo impegno per onorare la maglia e nel rispetto della nostra tifoseria».