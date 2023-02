Serie C femminile, ancora uno 0-0 per il Portogruaro

PORTOGRUARO - PADOVA 0-0

Portogruaro:Fontana, V. Gava, Desiati, Bigaran, Di Lenardo, C. Gava, Finotto (31’ st Vignandel), Durigon (31’ st Zentilin), Codarin, Gashi (20’ st Chiarot), Battaiotto. Allenatore: Bisioli.

Padova: Polonio, Fabbruccio, Dal Fra, Biasiolo, Costantini, Rizzioli, Balestro, Spagnolo (1’ st Carli), Spinelli (29’ st Zoppi), Lovato, Michelon. Allenatore: Montresor.

Arbitro: Cerea di Bergamo

Note: ammoniti Montresor e Rizzioli. Recuperi 2’ pt, 4’ st.

Lo 0-0 del “Fiorin” è più utile al Porto che al Padova. In classifica, il punto avvicina le granata al Lebowski e le allontana da Orvieto e Triestina, mentre rallenta le ospiti, che vengono sorpassate dalla Jesina. Le ragazze di Montresor hanno più da recriminare: tre pali e almeno altri due interventi determinanti di Fontana, sugli scudi per la seconda settimana di fila.

Il Padova alza da subito i toni offensivi per passare in vantaggio. Costantini, molto cercata, ha tecnica e fisico per fare male, ma Gava sostiene il duello. Al 12’ proteste locali per un intervento in area fuori tempo su Finotto. Al 13’ tiro da posizione defilata di Costantini che Fontana manda sul palo. L'estrema locale si ripete 1’ dopo in tuffo su diagonale di Dal Pra. Attorno alla metà del tempo la gara è equilibrata: Padova pericoloso da fuori, il Porto copre e riparte. Al 37’ Battaiotto va sul fondo e centra per Gashi che gira: blocca Polonio. Nella ripresa, Montresor inserisce subito Carli per dare più peso all’attacco. Dopo 60’ Spinelli va sul fondo e tira tra palo e portiere, ma Fontana manda ancora sul montante e salva. Il Padova si affida spesso alle fasce, in particolare alle scorribande di Spinelli a destra, ma i molti cross in mezzo non vengono finalizzati. Al 17’ Costantini dentro l’area viene murata dalla difesa granata, poi Carli manda altissimo. Super Fontana al 28’: da pochi metri Dal Fra gira un assist di Spinelli, gran balzo a togliere la palla dall’angolino sinistro. Al 35’ Dal Fra imbuca per Fabbruccio che, seppur in posizione irregolare non segnalata dalla terna, mette in mezzo un tiro cross dalla destra su cui Carli non arriva in acrobazia. Al 36’ l’occasione migliore della partita: Carli sfonda a destra, diagonale che colpisce il palo interno e ritorna in campo. Il Porto riesce a respirare, anche grazie agli ingressi di Vignandel , Zentilin e Chiarot, e porta a casa il punto.