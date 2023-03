Serie C femminile, il Portogruaro batte il Venezia 1985 nel derby

PORTOGRUARO - VENEZIA 1985 1-0

Portogruaro: Fontana, Gava V., Desiati, Bigaran (32’ st Chiarot), Di Lenardo, Gava C., Finotto (25’ st Raicovi), Durigon (13’ st Giorni), Gashi, Battaiotto, Furlanis. Allenatore: Bisioli.

Venezia 1985: Paccagnella, Gastaldin, Malvestio (43’ st Cecchinato), Bortolato, Tosatto, Dalla Santa (20’ st Conedera), Baldassin, Vivian, Conventi (18’ st Boschiero), Centasso (1’ st Fusetti), Tasso (32’ st Roncato). Allenatore: Murru.

Reti: 16’ st Gashi.

Terza vittoria di fila per il Portogruaro che vince 1-0 il derby con il Venezia e fa un altro importante passo verso la salvezza. A decidere la sfida del Mecchia la zampata di Gashi al 16' del secondo tempo.

L'inizio di partita vede le lagunari in avanti.: al 14’ Della Santa e serve Conventi a centro area, la quale prova il pallonetto che si stampa sulla traversa. Al 20’ punizione di Tosatto dal limite sinistro dell’area, Fontana alza in corner forse con l’aiuto della traversa. Al 22’ lancio di Tasso da centrocampo per Della Santa che si invola, fondamentale l'uscita di Fontana che salva il Porto. Al 32’ è ancora determinante il portiere delle padroni di casa che salva sul colpo di testa di Conventi da distanza ravvicinata.

La ripresa si apre con l’espulsione di Bisioli per proteste al 9'. Al 16’ il Portogruaro in ogni caso passa: cross di Furlanis da angolo e Gashi sul secondo palo insacca. Risposta immediata del Venezia 1985 con Conventi, che si libera sulla destra dell’area ma alza troppo la mira. Al 35’ ci prova Gastaldin, blocca Fontana in presa bassa. Ultima chance ospite in pieno recupero: al 48’ Tosatto serve Guizzonato, la quale viene chiusa ancora da Fontana. Negli ultimi secondi il Portogruaro può sfruttare un contropiede invitante ma viene fischiato fuorigioco a Furlanis.